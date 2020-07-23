Более 148 тысяч рабочих мест уже создано в рамках ДКЗ

Местными исполнительными органами отобраны для реализации 6696 проектов.

В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (далее – ДКЗ) начата реализация 6 295 проектов, на которых создано более 148 тыс. рабочих мест, сообщает zakon.kz.

В рамках ДКЗ местными исполнительными органами отобраны для реализации 6696 проектов.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ будет проходить по 4 основным направлениям:

– капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов;

– капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;

– капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры;

– благоустройство населенных пунктов.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников будут наняты через центры занятости населения, приоритет будет отдаваться безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

По состоянию на 15 июля в регионах начата работа по 6 295 проектам, создано более 148 тыс. рабочих мест, в том числе через центры занятости населения 77 тыс.

Всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

Напомним, 14 мая в соответствии с поручением Президента РК в Дорожную карту внесены изменения:

– местные исполнительные органы должны обеспечить организацию мобильных рекрутских пунктов для проведения информационно-разъяснительной работы, медицинского осмотра, сбора и транспортировки работников до места работы в рамках реализации инфраструктурных проектов;

– безработным, прибывшим из других населенных пунктов, направленным центрами занятости населения для участия в реализации инфраструктурных проектов, положена единовременная материальная помощь («подъемные») в размере двух минимальных заработных плат, определенных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Кроме того, для координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, а также организаций, ответственных за реализацию ДКЗ, создана Межведомственная комиссия по вопросам занятости населения (далее – МВК). В рамках заседаний МВК были выработаны предложения по определению лимитов финансирования в разрезе регионов и администраторов республиканских бюджетных программ, рассмотрены и утверждены перечни инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ.

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