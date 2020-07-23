Высокопоставленного полицейского в Караганде подозревают в получении взятки для коллег
Куда делись 200 000 тенге, неизвестно. В Центральном ОП никто не признался, что получал деньги.
В Караганде расследуют уголовное дело в отношении замначальника следственного отделения Юго-Восточного отдела полиции Караганды Салимжана Кудайбергена, передает zakon.kz.
По версии следствия, он взял 200 000 тенге у мужчины, который побил кого-то. И потерпевший написал заявление, было возбуждено дело Центральным ОП по факту причинения телесных повреждений. Подозреваемый, чтобы избежать наказания, обратился к капитану Кудайбергену. Тот, по версии Антикоррупционной службы, предложил откупиться от следствия за 200 000 тенге, пишет patriotkaragandy.
Мужчина принес отдал 200 тыс тенге Кудайбергену. Но потом узнал, что дело закрыли из-за взятки, а по примирению сторон.
Поняв, что взятку он дал напрасно, мужчина пришел к Кудайбергену и потребовал свои 200 тысяч тенге назад. По версии Антикора, полицейский тянул время, объясняя, что сотрудники из Центрального ОП не хотят расставаться с 200 000 тенге.
В итоге парень пошел в Центральный ОП к начальнику Штыбину и потребовал принять меры в отношении своих сотрудников, которым якобы были переданы его деньги.
Начальник Штыбин, услышав от гражданина сведения о том, что он передавал взятку, не стал проводить служебное расследование и не доложился руководству департамента полиции области. Это является халатным отношением к обязанностям, - рассказал руководитель управления Антикоррупционной службы области Бауржан Хусаинов.
Мужчина в итоге пошел в Антикоррупционную службу. Там возбудили уголовное дело.
Куда делись 200 000 тенге, неизвестно. В Центральном ОП никто не признался, что получал деньги.
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