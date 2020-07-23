Высокопоставленного полицейского в Караганде подозревают в получении взятки для коллег

Куда делись 200​ 000 тенге, неизвестно. В Центральном ОП никто не признался, что получал деньги.

В Караганде расследуют уголовное дело в отношении замначальника следственного отделения Юго-Восточного отдела полиции Караганды Салимжана Кудайбергена, передает zakon.kz.

По версии следствия, он взял 200​ 000 тенге у мужчины, который побил кого-то. И потерпевший написал заявление, было возбуждено дело Центральным ОП по факту причинения телесных повреждений. Подозреваемый, чтобы избежать наказания, обратился к капитану Кудайбергену. Тот, по версии Антикоррупционной службы, предложил откупиться от следствия за 200​ 000 тенге, пишет patriotkaragandy.

Мужчина принес отдал 200 тыс тенге Кудайбергену. Но потом узнал, что дело закрыли из-за взятки, а по примирению сторон.

Поняв, что взятку он дал напрасно, мужчина пришел к Кудайбергену и потребовал свои 200 тысяч тенге назад. По версии Антикора, полицейский тянул время, объясняя, что сотрудники из Центрального ОП не хотят расставаться с 200​ 000 тенге.



В итоге парень пошел в Центральный ОП к начальнику Штыбину и потребовал принять меры в отношении своих сотрудников, которым якобы были переданы его деньги.

Начальник Штыбин, услышав от гражданина сведения о том, что он передавал взятку, не стал проводить служебное расследование и не доложился руководству департамента полиции области. Это является халатным отношением к обязанностям, - рассказал руководитель управления Антикоррупционной службы области Бауржан Хусаинов.

Мужчина в итоге пошел в Антикоррупционную службу. Там возбудили уголовное дело.

Куда делись 200​ 000 тенге, неизвестно. В Центральном ОП никто не признался, что получал деньги.

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