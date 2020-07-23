Кризис может привести к росту бедности - доклад Всемирного банка о Казахстане

Пакет мер по стимулированию может способствовать восстановлению экономического роста только после отступления пандемии.

Всемирный банк опубликовал доклад об экономике Казахстана, передает zakon.kz.

В полугодовом обзоре анализируются последние экономические события, среднесрочные перспективы развития и макроэкономическая политика.

Авторы доклада отмечают, что экономические последствия COVID-19 стали крупнейшими для экономики Казахстана за последние почти два десятилетия и уже оказывают существенное негативное влияние на ее рост.

Падение цен на нефть в 2009 и 2015 годах резко сократило совокупный спрос и пошатнуло стабильность финансового сектора. В этот раз шоки сильно ударили по предложению в экономике в результате изоляционных мер, что являлось необходимой стратегией по сдерживанию пандемии. Такие меры особенно влияют на бизнес, в котором необходимо физическое присутствие и непосредственный контакт с клиентом.

Правительство Казахстана на раннем этапе приняло меры по сдерживанию распространения COVID-19. После объявления чрезвычайного положения была создана государственная комиссия для координации деятельности по борьбе с пандемией, введения карантинного контроля и оказания поддержки людям, на источники дохода которых повлиял коронавирус или ограничения, связанные с чрезвычайным положением.

Правительство приняло пакет фискальных мер, чтобы поддержать бизнес и домохозяйства, пострадавшие от кризиса. Необходимо продолжить и усилить этот эффективный подход к сдерживанию пандемии и повышению доступа к услугам здравоохранения. Однако для преодоления кризиса Казахстану также необходимо максимально задействовать имеющиеся ресурсы и продолжить структурные реформы.

Вероятно, Правительству стоит провести перераспределение ресурсов из некоторых государственных программ в пользу мер по повышению доступа к образованию и здравоохранению и их качества, а также временной поддержки работников и работодателей. Наличие среднесрочной программы реформирования также может способствовать привлечению ресурсов частного сектора, что позволит ему лучше адаптироваться и реагировать на новые возможности.

Влияние фискальных и монетарных мер стимулирования на восстановление будет испытано затяжной пандемией и длительным спадом в мировой экономике. Нарушения в цепочках поставок и неурегулированные трения в мировой торговле могут еще более усложнить поиск источников ресурсов.

Экономический прогноз

Пакет мер по стимулированию может способствовать восстановлению экономического роста только после отступления пандемии. В связи с этим прогнозируется снижение ВВП на 3% в 2020 г. и незначительное восстановление на 2,5% в 2021 году.

Ожидается, что инфляционное давление затянется до конца 2020 года, но замедлится, так как эффект снижения обменного курса постепенно рассеивается. Инфляция в этом году останется выше целевого показателя центрального банка в 6% после снижения курса тенге.

Ожидается, что дефицит счета текущих операций увеличится до 5% ВВП в 2020 году, в значительной степени из-за ухудшения условий торговли и сокращения объемов экспорта нефти.

Затянувшийся кризис может привести к росту бедности и может увеличить неравенство в Казахстане. Предварительные оценки показывают, что уровень бедности может возрасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3 до 12,7 процента, что соответствует более 800 тысячам людей, живущих в бедности.

Шок для рынка труда, вызванный как пандемией, так и мерами по смягчению последствий, имеет серьезные последствия для занятости, особенно в секторах, где работают низкоквалифицированные работники. Неравный доступ к качественному образованию, особенно во время карантина, может негативно повлиять на развитие человеческого капитала особенно на социально-уязвимые слои населения.

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