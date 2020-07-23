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В Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду

На объекты социальной сферы будет обеспечен подвоз воды.

Фото : yuga.ru23 июля 2020, 10:28

В Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду, сообщает zakon.kz.

24 июля с 9 утра до 17 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые и административные здания, расположенные в Алмалинском районе в контурах улиц Толе би – Айтеке би – Байзакова – Амангельды, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для замены оборудования сетях водоснабжения в этом городском секторе.

На объекты социальной сферы будет обеспечен подвоз воды.


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