ВОЗ подготовила рекомендации для самостоятельной реабилитации после заболевания COVID-19

Брошюра содержит описание базовых реабилитационных физических упражнений и сопутствующих рекомендаций, предназначенных для взрослых, которы были госпитализированы по поводу тяжелого заболевания COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по самостоятельной реабилитации после болезни, вызванной COVID-19, передает zakon.kz.

Брошюра содержит описание базовых реабилитационных физических упражнений и сопутствующих рекомендаций, предназначенных для взрослых, которые были госпитализированы по поводу тяжелого заболевания COVID-19.

Купирование одышки

После выписки из больницы пациенты часто испытывают одышку. Ослабление организма и потеря физической формы вследствие болезни иее последствий могут стать причиной частого возникновения одышки. Ощущение одышки может вызвать у вас беспокойство, которое в свою очередь может усугубить симптомы одышки. Наилучший подход кустранению этой проблемы – сохранение спокойствия и выбор наиболее эффективных способов контроля одышки. Симптомы одышки должны ослабевать по мере того, как вы постепенно увеличиваете уровень повседневной активности иинтенсивность занятий физическими упражнениями. Однако положения тела и методы, приведенные ниже, могут помочь вам быстрее избавиться от проблем, связанных с одышкой.

Если вы начинаете чувствовать сильную одышку, не исчезающую при использовании этих положений тела или методов, обратитесь к своему врачу.

Положения тела, помогающие облегчить одышку

Ниже приводится описание некоторых положений тела, которые могут уменьшить вашу одышку. Попробуйте каждое из них, чтобы выяснить, какое или какие из них могут вам помочь. Находясь в любом из этих положений, вы также можете попробовать дыхательные техники, описанные ниже.

Различные техники дыхания



Контролируемое дыхание

Описанная ниже техника поможет вам расслабиться и контролировать свое дыхание:

- Сядьте в удобное положение так, чтобы ваша спина имела хорошую опору. Положите одну руку на грудь, а другую на живот. Если это помогает вам расслабиться, закройте глаза, если нет, то оставьте их открытыми, и сконцентрируйтесь на дыхании.

- Делайте медленные вдохи через нос (или через рот, если вы не можете дышать через нос) и медленные выдохи через рот. В процессе дыхания вы почувствуете, что рука на животе поднимается выше, чем рука на груди. Старайтесь дышать медленно, расслабленно, ровно и спокойно, прилагая как можно меньше усилий

Метрономизированное дыхание (медленное глубокое дыхание животом)

Этим видом дыхания полезно пользоваться, когда вы выполняете действия, которые могут потребовать более значительных усилий или вызвать одышку, например, при подъеме по лестнице или по дороге, идущей вверх. Очень важно помнить, что у вас нет никакой необходимости спешить.

Подумайте потом, как разбить намеченное вами действие на более мелкие составляющие, с тем чтобы после его завершения вы не устали и не испытывали одышку.

Вдохните перед тем, как сделать «усилие», например, перед тем, как подняться на ступеньку — Сами усилия, например, при подъеме на ступеньку, следует делать на выдохе.

Вам, возможно, будет легче завершить процесс подъема, если вы будете вдыхать через нос и выдыхать через рот

Физические упражнения после выписки из больницы

Физические упражнения являются важной частью восстановления здоровья после тяжелого заболевания, вызванного COVID-19. Физические упражнения могут помочь вам:

• Улучшить физическую форму

• Уменьшить симптомы одышки

• Увеличить мышечную силу

• Улучшить чувство равновесия и координацию движений

• Улучшить свое мышление

• Уменьшить стресс и улучшить настроение

• Повысить чувство уверенности в себе

• Повысить уровень внутренней энергии

Найдите способ сохранить мотивацию к продолжению выполнения физических упражнений. Отслеживайте ваш прогресс с помощью дневника или приложения для упражнений насмартфоне или часах. Это может помочь вам добиться успеха.

Как отмечается, важное значение имеет соблюдение правил безопасности при выполнении физических упражнений имеет важное значение, даже если у вас не было никаких трудностей с мобильностью (ходьбой) и другими видами физической активности в период до болезни.

Это особенно важно:

— Если у вас были трудности с мобильностью в период, предшествующий госпитализации

— Если у вас имеется анамнез падений доили вовремя госпитализации

— При наличии у вас другого состояния организма или повреждения, которые при выполнении физических упражнений могут подвергнуть риску ваше здоровье

— Если вы были выписаны из больницы с условием продолжения оксигенотерапии (кислородотерапии) на дому

При этом говорится, что во всех вышеуказанных случаях физические упражнения возможно потребуется выполнять в присутствии другого человека для обеспечения вашей безопасности.

Всем людям, получающим дополнительный кислород, следует проконсультироваться с врачом относительно использования кислорода вовремя занятий физическими упражнениями прежде, чем приступить к выполнению таких упражнений.

Приведенные ниже простые правила помогут вам выполнять физические упражнения без риска для здоровья:

— Перед занятиями физическими упражнениями всегда сначала делайте разминку, чтобы разогреться, и лишь затем переходите к более энергичным упражнениям, а закончив занятия позаботьтесь о постепенном охлаждении организма.

— Одевайте свободную, удобную одежду и поддерживающую обувь .

— Занятия физическими упражнениями можно начинать не раньше чем через час после приема пищи.

— Пейте достаточное количество воды.

— Не занимайтесь физическими упражнениями в очень жаркую погоду.

— В очень холодную погоду физические упражнения следует выполнять в помещении

При появлении любого из следующих симптомов следует либо воздержаться от занятий физическими упражнениями, либо прекратить дальнейшее их выполнение, а затем обратиться к своему врачу:

— Тошнота или чувство тошноты

— Головокружение, включая легкое головокружение

— Сильная одышка

— Ощущение липкости или повышенного потоотделения (потливости)

— Сдавленность в области груди

— Усиление боли.

Если в том, месте, где вы проживаете, введены правила физического дистанцирования, не забывайте их соблюдать при занятиях физическими упражнениями на открытом воздухе.

Оздоровительные физические упражнения (фитнес-упражнения)

Круговые движения стопами

Сидя на стуле, выполняйте круговые движения стопой сначала левой, а затем правой ноги Оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать в течение 20–30 минут 5 дней в неделю.

Кроме того, к их числу может быть отнесена любая физическая активность, в результате которой глубина и частота дыхания повышается в умеренной или выраженной степени. Продолжительность оздоровительных упражнений следует увеличивать постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузкам.

Увеличение продолжительности оздоровительных упражнений может быть очень незначительным – например, на30 или 60 секунд.

Для возвращения к уровню активности, который был для вас обычным до перенесенной болезни, может потребоваться достаточно большое количество времени.

Упражнения для охлаждения организма после тренировки

Физические упражнения для охлаждения организма позволяют вашему организму постепенно остыть и вернуться к моменту завершения тренировки.

Период охлаждения после выполнения физических упражнений должен длиться примерно 5 минут и к его окончанию ваше дыхание должно нормализоваться.

Попробуйте выполнить все предлагаемые упражнения и растяжки, но если некоторые из них окажутся для вас слишком трудными, выполняйте те, которые вам посилам.

1.Медленная обычная ходьба или медленная ходьба на месте в течение примерно двух минут.

2.Повторите разминочные упражнения для улучшения подвижности суставов. Такие упражнения можно выполнять сидя или стоя.

3.Растяжка мышц. Упражнения для растяжки мышц могут способствовать уменьшению любой болезненности, которую вы можете почувствовать в течение одного-двух дней после тренировки. Вы можете делать такие упражнения сидя или стоя. Все растяжки должны выполняться осторожно и медленно с удержанием каждой из них в течение 15–20 секунд.

Преодоление проблем, связанных с нарушением голосовой функции.

Иногда у людей, которым проводилась искусственная вентиляция (ИВЛ) возникают проблемы с голосом. Если ваш голос хриплый или слабый, очень важно:

— Продолжайте говорить, когда это не доставляет вам больших неудобств. Для восстановления голоса вам нужно будет продолжать говорить (использовать голосовые связки). Если вовремя разговора вы почувствовали усталость, сделайте перерыв в разговоре, а также проинформируйте своих друзей и членов семьи о том, что при разговоре вам периодически нужно делать паузу для отдыха.

— Не напрягайте свой голос. Не шепчите, так как это может напрячь ваши голосовые связки. Постарайтесь не повышать голос и не кричать. Если вам нужно привлечь чье-то внимание, попробуйте произвести шум с помощью предмета.

— Делайте паузы для отдыха. Если в ходе разговора вы испытывает одышку, вам никогда не следует напрягаться. Сделайте паузу в разговоре, спокойно сядьте и сосредоточьтесь на правильном дыхании. Попробуйте использовать методы контроля дыхания, описанные ранее в этой брошюре. Делайте это до тех пор, пока не почувствуете, что вы опять готовы продолжить разговор.

— Попробуйте напевать себе что-то под нос, чтобы попрактиковаться в использовании своего голоса, стараясь при этом не напрягаться.

— Используйте другие способы коммуникации, такие как письмо, текстовые сообщения или использование жестов, если при обычном разговоре вы испытываете трудности или неудобства. — Пейте маленькими глотками воду в течение всего дня, чтобы ваш голос работал.

Восстановление нарушенных функций глотания и употребления пищи и жидкостей

Если в процессе больничного лечения вам была введена интубационная трубка, у вас могут возникнуть некоторые трудности с глотанием пищи и жидкостей. Это происходит из-за возможного ослабления мышц, используемых при глотании.

Хорошее питание и употребление достаточного количества питьевой воды/соков играют большую роль в вашем выздоровлении. Внимательное отношение к процессу глотания имеет большое значение для предотвращения удушья и легочных инфекций.

Риск таких проблем возникает в случаях, когда в процессе глотания пища или питье попадает не в пищевод, а в легкие.

Если вы испытываете трудности с глотанием, выполнение приведенных ниже рекомендаций может способствовать их преодолению:

Сидите прямо, когда вы едите или пьете. Никогда не ешьте и не пейте в положении лежа. Оставайтесь в вертикальном положении (сидя, стоя, ходя) в течение по крайней мере 30 минут после еды.

Попробуйте пищевые продукты различной консистенции (жидкие, мягкие, твердые, мелко нарезанные и т.д.), чтобы выяснить, какие продукты вам легче глотать. Вам, возможно, будет полезно сначала выбирать мягкую, гладкую и/или влажную пищу или нарезать твердую пищу на очень маленькие кусочки.

Сосредоточьтесь на процессе приема пищи или питья. Старайтесь есть в тихом месте. Не торопитесь вовремя еды. Откусывайте небольшие кусочки пищи и тщательно их прожевывайте. Пить следует маленькими порциями в интервалах между глотками пищи.

Не кладите в рот следующую порцию еды или напитка, если вы еще не проглотили предыдущую порцию.

При наличии оставшейся во рту пищи сперва проглотите ее.

Если обычный режим питания с трехразовым приемом пищи стал для вас затруднительным или утомительным, следует уменьшить количество пищи, съедаемой за один раз, но увеличить количество приемов пищи в течение дня.

Если вы начинаете кашлять или испытывать одышку в процессе еды и питья, сделайте перерыв для отдыха и восстановления сил. Здоровое питание имеет огромное значение для вашего выздоровления, особенно если вы испытываете слабость или если вам проводилась искусственная вентиляция легких.

Чистите зубы после каждого приема пищи и не допускайте недостатка воды в организме. Это позволит сохранить здоровье полости рта. Если проблемы с употреблением пищи и жидкостей сохраняются длительное время, обратитесь за помощью к своему врачу

Преодоление стрессов, чувства тревоги и депрессии

Пребывание в больнице сочень тяжелым состоянием организма может быть очень сильным стрессом, который может оказать сильное негативное воздействие на ваше настроение. В такой ситуации нет ничего необычного в том, что человек может испытывать стресс и тревогу (например, в виде чувства беспокойства и страха) или депрессию (например, в виде плохого настроения и печали).

Воспоминания или сны о том, что вы находитесь в больнице, могут прийти к вам, даже если вы этого совсем не хотите. Вас могут посещать тяжелые мысли или чувства, связанные с потенциальным риском для вашей жизни. Ваше настроение также может ухудшиться из-за того, что вы все еще не можете вернуться к обычному ритму жизни, к которому вы так привыкли.

В свою очередь, эти тяжелые и сложные чувства могут повлиять на вашу способность заниматься повседневной деятельностью – особенно если вы менее мотивированы из-за большого разрыва между вашими ожиданиями и тем, что реально достижимо.

Таким образом, преодоление стрессов, чувства тревоги и депрессии является важной частью вашего общего выздоровления.

Полноценный сон

– Ваш сон был, вероятно, нарушен вовремя госпитализации. Чувство стресса также может оказать негативное влияние на продолжительность и качество вашего сна. Попробуйте восстановить обычный для вас режим сна и бодрствования, например, используя для этой цели напоминающие звуковые сигналы.

Вам или членам вашей семьи/лицам, осуществляющим уход, нужно позаботиться о том, чтобы в окружающей вас обстановке не было факторов, которые могут нарушить ваш покой, например, слишком много света или шума. Сведение к минимуму поступления в организм никотина (например, от курения), кофеина и алкоголя, а также использование стратегий релаксации помогут вам быстрее заснуть и не просыпаться в течение ночи.

— Достаточное и здоровое питание имеет важное значение для вашего общего благополучия.

Если вам трудно жевать или глотать, то вам следует выполнять рекомендации, приведенные в этой брошюре или полученные от вашего врача.

Важную роль в обеспечении вашего полноценного питания могут сыграть члены вашей семьи и лица, осуществляющие уход.

— Будьте физически активны, так как физическая активность способствует уменьшению стресса и снижению вероятности развития депрессии. Интенсивность физической активности следует увеличивать постепенно и с соблюдением всех мер безопасности.

Когда нужно обращаться к врачу?

Последствия перенесенной госпитализации и серьезного заболевания могут значительно различаться между людьми. Вам нужно без промедления обратиться к врачу, например, к врачу общей практики, специалисту по реабилитации или врачу иного профиля, в следующих случаях:

— Симптомы одышки в покое не уменьшаются, несмотря на использование методов контроля дыхания.

— При минимальной физической активности вы испытываете сильную одышку, которая не уменьшается даже при использовании любого из положений для облегчения одышки, перечисленных в брошюре.

— До или вовремя физических упражнений вы испытываете один или несколько из симптомов, описанных на стр. 6.

— Если не наблюдается ни улучшения ваших умственных процессов (концентрация внимания, память, мыслительная деятельность), ни уменьшения чувства усталости, что очень затрудняет выполнение повседневных функций или мешает вам вернуться к выполнению служебных обязанностей или других ролей.

— Если ваше настроение ухудшается, особенно если плохое настроение сохраняется на протяжении нескольких недель.

Более подробные рекомендации и упражнения для реабилитации можно посмотреть здесь.

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