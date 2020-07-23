Девочка умерла в запертой машине из-за жары

Ее 15-месячная сестренка находится в больнице в критическом состоянии.

Трехлетняя девочка умерла, а ее младшая сестра госпитализирована из-за жары в машине, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел в американском штате Арканзас.

Сообщается, что 21-летняя мать проснулась и обнаружила пропажу девочек. Она сразу же позвонила в полицию. Прибывшие полицейские обнаружили малышек в автомобиле, лежащих без сознания.

Трехлетняя девочка скончалась в больнице, а ее сестренка находится в критическом состоянии.

По сообщениям местных СМИ, температура воздуха достигала 32 градусов.

В прокуратуре решают, будут ли выдвигаться обвинения в адрес матери.

По данным организации KidsAndCars, в США с 1990 года погибли более 940 детей в подобных инцидентах.

В июле прошлого года годовалые близнецы из округа Рокленд, штат Нью-Йорк, погибли в автомобиле от жары. Машина стояла под солнцем в течение восьми часов.

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