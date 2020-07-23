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95-летний алматинец с поражением 70% легких победил коронавирус

Пациент провел в стационаре 18 дней.

Фото : pinimg.com23 июля 2020, 11:00

В Алматы выписали 95 летнего пациента, госпитализированного с COVID-19, сообщает zakon.kz.

По информации управления общественного здоровья Алматы, при обследовании пациента компьютерная томография показала 70 % поражения легких, двухстороннюю полигсегментарную пневмонию.

Дедушка несомненно находился в зоне риска по всем показателям, при этом у пациента имелось множество сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, артериальная гипертензия, возрастная патология сосудов головного мозга и, как следствие, нарушение мозгового кровообращения и прогрессирующая дисциркуляторная энцефалопатия (прогрессирующее многоочаговое или диффузное сосудистое поражение головного мозга).

Пациент провел в стационаре 18 дней, врачи сделали все возможное, чтобы улучшить его состояние. Из них 8 дней ему проводилась вспомогательная респираторная поддержка.

Как рассказывает врач реаниматолог Бауыржан Сарсембаев - это чудо.

Хотел бы также дополнить, что многое зависит и от внутреннего состояния человека, его желания жить, вернуться в семью, к родным, которые его ждут! Это самый взрослый выписанный пациент в нашем стационаре, который победил коронавирус, - рассказывает он.


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