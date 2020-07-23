Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Курс доллар немного прибавил на торгах

Доллар подорожал на 0,21 тенге.

Фото : yandex.kz23 июля 2020, 11:15

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 412,39 тенге (+0,21), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 413-414,5 тенге, евро - 477,7-479,7 тенге, рос. рубль - 5,77-5,82 тенге.

Между тем мировые цены на нефть по итогам торгов незначительно повысились.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,41%, составив $42,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,34% — до $44,44 за баррель.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты