Курс доллар немного прибавил на торгах

Доллар подорожал на 0,21 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 412,39 тенге (+0,21), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 413-414,5 тенге, евро - 477,7-479,7 тенге, рос. рубль - 5,77-5,82 тенге.

Между тем мировые цены на нефть по итогам торгов незначительно повысились.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,41%, составив $42,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,34% — до $44,44 за баррель.

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