Выигравший в лотерее 4,1 млрд тенге мужчина обвиняется в убийстве

Тело 23-летней девушки обнаружили в гостиничном номере.

Житель американского штата Северная Каролина, выигравший в лотерею 10 миллионов долларов (4,1 млрд тенге) в 2017 году, был обвинен в убийстве женщины. Ее тело нашли в гостиничном номере, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

52-летний Майкл Тодд Хилл был арестован во вторник. По данным телеканала NBC, мужчина зарегистрировался в отеле в воскресенье. Никто из персонала не видел мужчину во время его пребывания в гостинице.

После запланированного отъезда, сотрудница отеля поднялась в комнату для уборки. Там она обнаружила тело.

Убитая девушка работала в тюрьме в Бургау, штат Северная Каролина. До этого она работала с умственно отсталыми пациентами в местном реабилитационном центре.

Родственники вспоминали ее как великодушную женщину, которая любила пешие прогулки и езду на велосипедах.

Подробности убийства пока не известны.

Майкл Хилл купил свой выигрышный билет на местной заправочной станции. Служащие автозаправки говорили, что мужчина заходил к ним часто и казался вполне приятным. Выиграв большую сумму, он вернулся в магазин, чтобы отдать продавщице 2000 долларов.

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