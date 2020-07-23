Когда пациентов с COVID-19 выписывают из больницы

На амбулаторное лечение мы переводим пациентов, когда у них отсутствует температура более 3-х дней, отсутствует появление новых очагов поражения, отрицательный результат ПЦР-диагностики - врач.

Пациентов, госпитализированных с COVID-19, выписывают из больницы, если у них более 3-х дней отсутствует температура. Об этом на пресс-конференции в акимате Нур-Султана рассказала врач общей практики Многопрофильного медицинского центра столицы Луиза Хазаева, сообщает корреспондент zakon.kz.

Показания к госпитализации пациента: температура выше 38 градусов, устойчивость организма к жаропонижающим препаратам на протяжении 5 дней, одышка при разговоре, снижение сатурации ниже 93.

Кроме того, врачи госпитализируют людей с факторами риска: возраст от 65 лет, наличие сопутствующих заболеваний (онкология, сахарный диабет, бронхиальная астма).

При этом картина на компьютерной томографии должна показать, что у пациента поражение легких составляет либо от 25 до 50%, либо от 50 до 100%.

Пациенты со 100% поражением легких тоже существуют и вылечиваются. В целом, на амбулаторное лечение мы переводим пациентов, когда у них отсутствует температура более 3-х дней, отсутствует появление новых очагов поражения, отрицательный результат ПЦР-диагностики, - сообщила врач.

Она также отметила, что пациенты со 100% поражением проходят более длительную реабилитацию по сравнению с другими формами течения болезни.

Но дыхательная гимнастика и витаминотерапия способны восстановить организм.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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