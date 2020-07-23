Истинную причину дефицита лекарств в Алматы назвал Сагинтаев

При акимате сейчас работает группа снабжения.

Мы недавно стали свидетелями, что в алматинских аптеках наблюдался дефицит лекарств. На сегодня проблема решена. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал истинную причину сложившейся ситуации и рассказал, как удалось решить проблему, передает zakon.kz.

По словам Сагинтаева, во время ЧП особой потребности в лекарствах не было (в отличие от масок), но с конца июня, когда резко стало расти количество заболевших коронавирусом, люди начали массово скупать лекарства. Аким напомнил, что в мае того же парацетамола аптеки продали 50 тыс. упаковок, а за 3 недели июля продан миллион упаковок этого лекарства.

Почему вопрос дефицита в связи с повышенным спросом решался долго? По словам акима, у дистрибьюторов, поставщиков лекарств не было таких запасов, чтобы покрыть дефицит, никто не ожидал такого спроса.

Чтобы завезти эти препараты из России, Индии, необходимо разрешение определенное, мы вышли в Правительство, работали с Ассоциацией фарминдустрии, чтобы делать разрешения на разовые завозы, оформлять документы в течение 1 дня, хотя обычно их оформляют 2 недели. Когда начали закупать у производителей лекарства, которые в рамках ЕАЭС производились, то по требованию Закона на каждой упаковке должна быть надпись на казахском языке, внутри - инструкция на казахском языке. Но такого объема упаковок на казахском языке у них не было. У них есть лекарство, но отгружать не могли. Пришлось обратиться снова в Правительство и принять оперативные меры о том, чтобы если на русском написано там, умеем читать на русском, было некогда переводить на казахский. Нам было необходимо быстрее закрыть дефицит. Барьеры были, заняли определенное время, пока мы отрегулировали это. Спасибо Правительству, решение было принято оперативно, барьеры такие сняты. Самолет прибыл, таможенная служба быстро растамаживает, никаких проблем нет, документы потом оформляются. Главное было – снять ажиотаж, довести до аптек необходимые лекарства, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

При акимате сейчас работает группа снабжения, в ручном режиме направляет от производителя до аптек лекарства, определенные по перечню как приоритетные.

Невозможно каждую аптеку обеспечить, у нас под 1000 мелких аптек, но главное, чтобы в 105 аптеках во время ажиотажа было. Сейчас мы довели число таких аптек до 385. Постепенно перечень будет увеличиваться, - пообещал Сагинтаев.

Глава мегаполиса добавил, что сейчас алматинцы начали понимать, что гораздо эффективнее сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. И благодаря этому снижается число «тяжелых» пациентов в мегаполисе.

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