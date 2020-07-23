История алматинского гинеколога попала на сайт ООН

Ей приходится по 24 часа в сутки работать в защитном костюме и в маске, и это не просто.

На новостном портале ООН появилась история об акушере-гинекологе из Алматы Алтынай Карагойшиевой, передает zakon.kz.

Она работает в Городском роддоме №1, куда сейчас привозят женщин с коронавирусом. Стаж ее работы 15 лет.

По ее словам, когда ее роддом был выбран для изоляции рожениц с подозрением на COVID-19, ни минуты не колеблясь, она приняла решение остаться на своем посту.







Начиная с шести утра к нам стали поступать женщины, которые находились в тесном контакте с людьми с подтвержденным диагнозом COVID-19, – вспоминает Алтынай. – Через два дня к нам также начали поступать беременные женщины, находившиеся на карантине - у многих из них был положительный результат теста на новый коронавирус. В этот день я принимала роды у четырех женщин: три рожали естественным путем, и одна - с помощью кесарева сечения. У всех этих женщин был COVID-19.

Я не боюсь работать с инфицированными пациентками в родильном отделении, но где-то глубоко внутри я все-таки переживаю за свою семью и за своих детей. Когда я вижу, что и мамочка, и новорожденный чувствуют себя хорошо, мне становится легче справляться со своими собственными переживаниями, - рассказала Алтынай Карагойшиева.

Пандемия, по словам Алтынай, не затмила счастье и радость, связанные с появлением ребенка на свет, но она значительно усложнила процесс оказания помощи роженицам. Например, поскольку сегодня сократилось число медсестер, у них не хватает времени на то, чтобы эмоционально поддержать рожениц. Женщины, испытывающие боль во время схваток, чувствуют себя одиноко. Да и сами медики переживают за собственное здоровье и здоровье своих детей.Ей приходится по 24 часа в сутки работать в защитном костюме и в маске, и это не просто.

Иногда из-за постоянного ношения масок и респираторов у нас появляются синяки и покраснение на коже, а у некоторых коллег - аллергия на материал, из которого они изготовлены. Маски приходится регулярно менять, потому что они становятся влажными. Это непростое время для медработников во всем мире, при этом мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами, – отмечает Карагойшиева.

Ей нравится работать в роддоме:

Я думаю, что я очень стойкий человек. Преодолевая трудности, я ощущаю еще большее желание продолжать свою работу. Это непростая работа, но, когда мать прижимает к груди своего ребенка и благодарит вас, все остальное забывается.

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