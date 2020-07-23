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В Алматы 400 человек оштрафовали за отсутствие маски

Они должны заплатить штраф в размере 83 тысяч тенге.

Фото : Акимат Нур-Султана23 июля 2020, 12:25

В Алматы 400 человек оштрафовали за отсутствие маски, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Во время онлайн пресс-конференции аким сказал, что несмотря на то, что во всех общественных местах написано, что людям нужно носить маски, есть те, кто не выполняет рекомендацию властей.

На сегодняшний день 400 наших граждан были оштрафованы на 83 тысячи тенге за то, что не носили маски. Если этот штраф они выплатят вовремя, то сумма вдвое сократится, - сказал аким.


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