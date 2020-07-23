Лошадь влетела в салон авто в Павлодарской области
Пострадал водитель.
Фото : polisia.kz23 июля 2020, 12:57
ДТП с участием бесхозно пасущихся лошадей произошло в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта МВД РК, 22 июля около 01.30 часов ночи водитель автомашины КамАЗ, следуя по автодороге Кызылорда – Павлодар, совершил наезд на семь лошадей.
Кроме того, ехавший позади водитель автомобиля марки Hyundai Accent также наехал на животных. От удара одна из лошадей влетела в салон авто.
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В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний водитель автомашины Hyundai Accent с травмами доставлен в больницу Экибастуза.
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