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Лошадь влетела в салон авто в Павлодарской области

Пострадал водитель.

Фото : polisia.kz23 июля 2020, 12:57

ДТП с участием бесхозно пасущихся лошадей произошло в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 22 июля около 01.30 часов ночи водитель автомашины КамАЗ, следуя по автодороге Кызылорда – Павлодар, совершил наезд на семь лошадей.

Кроме того, ехавший позади водитель автомобиля марки Hyundai Accent также наехал на животных. От удара одна из лошадей влетела в салон авто.

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???????????? Жолда сақ болайықшы ағайын...

Публикация от ӘЛЕУМЕТТІК-АҚПАРАТТЫҚ ПАРАҚША (@aqparat.kz) 22 Июл 2020 в 6:33 PDT

В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний водитель автомашины Hyundai Accent с травмами доставлен в больницу Экибастуза.


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