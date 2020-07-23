Мужчина делал поддельные водительские удостоверения дома 

У него изъяли пластиковые карточки с чипами.

В Акмолинской области мужчина у себя дома изготавливал поддельные водительские удостоверения, сообщает zakon.kz.

В целях недопущения нарушения правил охоты и мер личной безопасности, а также порядка хранения, ношения, перевозки и использования оружия сотрудником лицензионной и разрешительной системы УАП ДП Акмолинской области на постоянной основе проводятся мероприятия по проверке владельцев оружия. 22 июля в ходе очередной плановой проверки в квартире 43- летнего жителя Кокшетау, являющего владельцем оружия, участковым инспектором полиции были обнаружены средства для незаконного изготовления документов, в том числе пластиковые карточки с чипами для водительских прав, дипломы, медицинские справки и специальный принтер, на котором нарушитель изготавливал данные документы, - сообщили в ДП области.

По данному факту начато досудебное производство по ст.385 ч.1 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград).

Также полицейскими, в ходе проверки были выявлены нарушения порядка хранения оружия и нарушений сроков перерегистрации нарезных оружий марок "Тигр", "Вальтер" и "КО – 44".

В отношении 43-летнего нарушителя составлены два административные протокола по ст.486 КоАП РК (Нарушение порядка регистрации (перерегистрации) гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия либо постановки его на учет )и по ст.484 КоАП РК (Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему).

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