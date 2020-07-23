Почему в Алматы днем работает общественный транспорт

Акимат контролирует заполняемость ОТ.

Ранее была информация о том, что регионам рекомендовали ограничить по времени работу общественного транспорта на время карантина по коронавирусу таким образом, чтобы он работал только утром и вечером, а днем прекращал работу. Но в Алматы было решено, что по будням автобусы, троллейбусы, метро работают беспрерывно с 6 до 22 часов (до эпидемии коронавируса транспорт работал с 6 до 23 часов), а по выходным уже не работает. С чем это связано, объяснил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

У нас город большой. Фактически 400 тыс. человек сегодня выходит на работу, им разрешено на работу выходить. Не у всех свой автомобиль имеется, должны каким-то образом доехать. Через такое цифровое решение мы увидели, где больше всего начало скапливаться людей. И тогда увеличивали количество автобусов, чтобы скопление быстрее снять, чтобы люди не толпились на остановках и внутри автобуса как было принято, не более 50% заполняемости соблюдалось. Естественно, цифровое решение очень важно, - сказал Сагинтаев.

Сейчас, по словам акима, цифровые технологии должны помочь в отслеживании наличия лекарств в аптеках. Глава мегаполиса уточнил, что каждый день появляются новые приложения, которые потом берутся в разработку для внедрения по городу.

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