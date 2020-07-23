Чаще всего карантин нарушают в Алматы и Туркестанской области

Единичные нарушения практически во всех остальных регионах

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказал о нарушениях, выявленных с начала карантина, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что контроль за организацией и выполнением карантинных мер в регионах ведут мониторинговые группы. Всего их по республике 644.

С 5 июля по сегодняшний день проверками были охвачены более 25 438 объектов различной формы собственности, которые продолжили работу в условиях карантина. Из них нарушения выявлены в более 3 тыс. объектах - это 12%. Хотела бы обратить внимание, что в первую неделю карантина мониторинговые группы не привлекали к ответственности всех нарушителей, а проводили в основном разъяснительную работу. Так, мониторинговыми группами в ходе рейдов были выданы более 16 тыс. рекомендаций для устранения замечаний. 742 объекта самостоятельно приостановили свою деятельность, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Основные нарушения, по ее словам, несоблюдение масочного режима, социального дистанцирования, выявляются объекты, функционирование которых в условиях карантина запрещено, необеспеченность персонала масками, антисептиками, а также имеют место факты проведения массовых мероприятий, которые запрещены еще с начала ЧП.

Кроме того, органами санэпиднадзора проводятся внеплановые проверки. На сегодня проверено 270 объектов, из них выявлены нарушения практически на всех.

По итогам проверок составлены 1 036 протоколов об административном правонарушении. Выдано 202 предписания, приостановлена деятельность 23 объектов предпринимательства. За нарушение законодательства, выявленных в ходе проведения проверок и мониторинговых рейдов, привлечены к ответственности 457 должностных лиц на сумму более 65 млн тенге. Хочу обратить внимание, что на сегодня в отношении физических лиц, нарушающих требования карантина также принимаются меры административного воздействия. С 5 июля к административному штрафу привлечены 495 физических лиц на сумму более 20 млн тенге. Наибольшие нарушения выявляются гражданами в Алматы и Туркестанской области. Единичные нарушения практически во всех остальных регионах, - добавила главный санврач.

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