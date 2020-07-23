15-летняя афганка убила боевиков, казнивших на ее глазах отца и мать

Приехавшие проправительственные ополченцы преследовали оставшихся боевиков.

Афганская девушка-подросток из отдаленной провинции убила двух боевиков движения "Талибан"*, которые застрелили ее родителей, передает zakon.kz со ссылкой на Central Asia Media.

Несколько мужчин постучали в дверь кирпичного дома в селении в центральном Афганистане. Было около часа ночи.

Испугавшись, 15-летняя Камар Гюль спрыгнула с кровати и схватила младшего брата. Проснувшиеся в соседней комнате родители осторожно подошли к двери. За ней стояли талибы.

Боевики приказали матери и отцу Камар Гюль открыть дверь. Они отказались. Через несколько минут группа вооруженных людей прорвалась в дом.

Пока казнили ее родителей, Гюль пошла и взяла автомат Калашникова АК-47. Когда боевики попытались снова войти в дом, Гюль открыла по ним огонь, убив двух талибов и ранив другого.

Мне удалось убить двоих из них. Я горжусь тем, что убила боевиков "Талибана". Я убила убийц моих родителей. Я буду бороться с талибами до последней капли крови, - сказала местным СМИ Гюль.

Она также добавила, что приехавшие проправительственные ополченцы преследовали оставшихся боевиков. Девушка вместе с 12-летним братом была перевезена правительством провинции в безопасное место.

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