Наркодилер-оптовик с 13 мешками зелья задержан в Темиртау

Мужчина пытался сбыть более 360 килограммов марихуаны и почти два килограмма гашиша.

Полицейскими Карагандинской области прекращена преступная деятельность наркодилера-оптовика, продававшего дурманящее зелье мешками. Вместе с ним задержаны его подельники, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции, в отдел по противодействию наркопреступности УП Темиртау поступила оперативная информация о том, что двое мужчин занимаются сбытом наркотического средства "гашиш".

Во время проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий за сбыт в группе лиц подозреваемые были задержаны. В гараже одного из них обнаружено и изъято наркотическое средство "гашиш" весом 496 грамм.

В дальнейшем оперативники установили оптового продавца наркотических средств, им оказался 54-летний житель Акмолинской области. Чтобы задержать его с поличным, полицейские провели тщательно разработанную операцию.

22 июля оперативники выявили факт сбыта подозреваемым 361 килограммов вещества растительного происхождения зеленого цвета. Экспертиза установила, что это высушенная марихуана. После чего в Темиртау на парковке возле одного из кафе полицейские задержали "оптовика", который добровольно выдал пакет с веществом серо-зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы, данное вещество - это "гашиш" весом 1 кг. 196 гр, - сообщил начальник ДП Карагандинской области полковник полиции Ерлан Файзуллин.

Кроме того, полицейские задержали находившиеся вместе с продавцом наркотического дурмана двух 45-летних жителей Жамбылской области.

Наркодилер-оптовик водворен в ИВС УП Темиртау. Ведется расследование.

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