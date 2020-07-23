Сайт, торгующий поддельными дипломами, выявили в Минобре

"Недостаточно просто бумажка, отследить, обучался ли человек с поддельным дипломом, не составляет большого труда".

Фото : Facebook

Вице-министр образования и науки Рустем Бигари предупредил казахстанцев о фейковом сайте, предлагающем за деньги купить поддельные дипломы о высшем образовании, передает zakon.kz. Мы постоянно проводим мониторинг Интернета на ресурсы, которые продают дипломы. При обнаружении мы оперативно реагируем и направляем в спецорганы и домен отключают. Яркие дипломы, с ценниками и ссылками на якобы какую-то аккредитацию, - сообщил он на своей странице в Facebook. Он также указал ссылку, о которой идет речь. Друзья, будьте осторожны. Все дипломы, выдаваемые учебными заведениями фиксируются. Хранятся в нашей базе. Недостаточно просто бумажка, отследить, обучался ли человек с поддельным дипломом, не составляет большого труда. Будьте осторожны, остерегайтесь мошенников, - предупредил Рустем Бигари.

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