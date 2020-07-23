Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Сайт, торгующий поддельными дипломами, выявили в Минобре

"Недостаточно просто бумажка, отследить, обучался ли человек с поддельным дипломом, не составляет большого труда".

Фото : Facebook23 июля 2020, 13:47

Вице-министр образования и науки Рустем Бигари предупредил казахстанцев о фейковом сайте, предлагающем за деньги купить поддельные дипломы о высшем образовании, передает zakon.kz.

Мы постоянно проводим мониторинг Интернета на ресурсы, которые продают дипломы. При обнаружении мы оперативно реагируем и направляем в спецорганы и домен отключают. Яркие дипломы, с ценниками и ссылками на якобы какую-то аккредитацию, - сообщил он на своей странице в Facebook.

Он также указал ссылку, о которой идет речь.

Друзья, будьте осторожны. Все дипломы, выдаваемые учебными заведениями фиксируются. Хранятся в нашей базе. Недостаточно просто бумажка, отследить, обучался ли человек с поддельным дипломом, не составляет большого труда. Будьте осторожны, остерегайтесь мошенников, - предупредил Рустем Бигари.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты