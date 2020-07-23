319 казахстанцев с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний
Всего в стране от коронавируса скончались 610 человек.
Фото : 24tv.ua23 июля 2020, 13:55
319 казахстанцев, зараженных коронавирусной инфекцией, умерли от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.
По заключению КИЛИ (комиссии по изучению летальных исходов - прим.) число умерших не от коронавирусной инфекции, а с коронавирусом - 319 человек. Это те случаи, где было установлено, что смерть произошла не от коронавирусной инфекции, а от сопутствующих заболеваний, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
По состоянию на 23 июля зарегистрированы 76 799 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 202 больных или 53% выздоровели. Показатель заболеваемости за сутки остается на уровне 1600-1700 человек.
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