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319 казахстанцев с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний

Всего в стране от коронавируса скончались 610 человек.

Фото : 24tv.ua23 июля 2020, 13:55

319 казахстанцев, зараженных коронавирусной инфекцией, умерли от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

По заключению КИЛИ (комиссии по изучению летальных исходов - прим.) число умерших не от коронавирусной инфекции, а с коронавирусом - 319 человек. Это те случаи, где было установлено, что смерть произошла не от коронавирусной инфекции, а от сопутствующих заболеваний, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По состоянию на 23 июля зарегистрированы 76 799 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 202 больных или 53% выздоровели. Показатель заболеваемости за сутки остается на уровне 1600-1700 человек.


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