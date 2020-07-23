319 казахстанцев с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний

Всего в стране от коронавируса скончались 610 человек.

319 казахстанцев, зараженных коронавирусной инфекцией, умерли от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

По заключению КИЛИ (комиссии по изучению летальных исходов - прим.) число умерших не от коронавирусной инфекции, а с коронавирусом - 319 человек. Это те случаи, где было установлено, что смерть произошла не от коронавирусной инфекции, а от сопутствующих заболеваний, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По состоянию на 23 июля зарегистрированы 76 799 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 202 больных или 53% выздоровели. Показатель заболеваемости за сутки остается на уровне 1600-1700 человек.

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