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Алаколь закрыли со стороны ВКО

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены.

Фото : aquarida-tour.kz23 июля 2020, 13:57

В Восточно-Казахстанской области закрыли озеро Алаколь, передает zakon.kz.

Так, согласно постановлению главного санврача Урджарского района Восточно-Казахстанской области, с 23 июля прекращен прием отдыхающих в места отдыха и проживания в туристко-рекреационной зоне озера Алаколь Урджарского района. Отдыхающим, прибывшим до 23 июля 2020 года, разрешено оставаться на базах отдыха до завершения срока путевки.

Акиму Урджарского района, районному отделу полиции Урджарского района поручено закрыть 23 июля въезд в туристко-рекреационную зону озера Алаколь Урджарского района и обеспечить работу мобильных постов на автодорогах, ведущих к озеру Алаколь, и ежедневное патрулирование за соблюдением общественного правопорядка.


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