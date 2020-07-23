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Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Ты научил меня практически всему, что я умею.

Фото : instagram.com23 июля 2020, 14:01

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые написал о смерти своего отца, сообщает zakon.kz.

Спортсмен опубликовал пост в память о нем в Instagram.

Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха, - написал он.

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Quran 17:23-24. And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age [while] with you, say not to them [so much as], "uff," and do not repel them but speak to them a noble word. And lower to them the wing of humility out of mercy and say, "My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small." - ‎۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ‎وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Сура «аль-Исра’» 23-24 аяты. Всевышний говорит: Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!». - не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 22 Июл 2020 в 2:22 PDT

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Тренер попал в больницу в апреле с двусторонней пневмонией. Позже у Нурмагомедова-старшего диагностировали COVID-19.


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