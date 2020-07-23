Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Ты научил меня практически всему, что я умею.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые написал о смерти своего отца, сообщает zakon.kz.

Спортсмен опубликовал пост в память о нем в Instagram.

Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха, - написал он.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Тренер попал в больницу в апреле с двусторонней пневмонией. Позже у Нурмагомедова-старшего диагностировали COVID-19.

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