В полиции нашли продавцов соли с озера Кобейтуз

В административном кодексе есть несколько статьей, по которым виновные будут нести ответственность.

Мы установили граждан, которые выдавали соль с озера Кобейтуз за лечебную, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент zakon.kz.

По продаже соли, тоже самое мы работаем. В принципе установили тех лиц, которые выдавали эту соль за лечебную. Тех кто покупает, конечно, никаких мер ответственности не может быть принято. А вот по тем, кто продает, есть в Административном кодексе статьи соответствующие. Там не по одной, а по нескольким статьям будут привлекаться, — сообщил Калайчиди.

В целом, он отметил, что один из методов работы - это поиск нарушителей через социальные сети и интернет.

Вы назвали только один из методов нашей работы. Мы работаем также и по соцсетям. Большинство фактов, например, по нелегальной продаже лекарств как раз связаны с такой работой. Мы именно так выходим на таких продавцов, которые пытаются нажиться на потребностях людей. У нас не только это озеро на учете. Работаем по чатам и различным группам, где предлагаются такие услуги, — объяснил замглавы МВД.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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