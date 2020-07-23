Подростки в Сарани решили отдохнуть на краю балкона

С ними провели профилактическую беседу.

Две девушки решили разнообразить свой отдыха на балконе 4-ого этажа в Сарани, сообщает zakon.kz.

Об инциденте стало известно из публикации patriotkaragandy.

Вот как развлекаются подростки в городе Сарани в Карагандинской области. Улица Горняк. Пока мама на работе зарабатывает им денег на еду, две девочки перелезли на внешнюю сторону балкона на четвертом этаже и так стояли. Сотрудники Саранского отдела полиции приехали по этому адресу. Опрошенные дети сообщили, что к ним в отсутствие мамы пришли двое друзей. Дыша на балконе свежим воздухом, они решили пощекотать свои нервы, и вышли на внешнюю сторону балкона, - говорится в сообщении.

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Полицейские провели с подростками профилактическую беседу и объяснили, что если они упадут с 4 этажа, то останутся на всю жизнь как минимум инвалидами.

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