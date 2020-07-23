Киану Ривз начал писать комиксы

Как признался актер, он всегда был поклонником комиксов.

Актер, музыкант, кинопродюсер, а теперь еще и автор комиксов. Есть ли что-то, чего Киану Ривз не может сделать? Звезда голливуда объединился с графическим романистом Мэттом Киндтом для выпуска серий комиксов "BRZRKR.", передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Комикс повествует о жестоком полубоге, который бродит по Земле в поисках смысла своего существования.

После столетних скитаний, Берсеркер, возможно, нашел убежище, работая на правительство США, чтобы сражаться в битвах, слишком жестоких и опасных для кого-либо, - говорится в описании.

Как признался актер, он всегда был поклонником комиксов.

Я любил комиксы с самого детства, и они оказали на меня значительное влияние в плане артистизма, - сказал Ривз.

Возможность работать над комиксами актер описал как "сбывшуюся мечту".

В какой-то момент я мечтал сыграть "Росомаху" (персонаж вселенной Marvel), но теперь я хотел бы сыграть Берсеркера. Это действительно интересная история, - сказал Киану Ривз.

Актер заявил, что первый выпуск комикса будет доступен в октябре 2020 года.

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