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Фонду медстрахования сделают перезагрузку

В частности, речь идет об абсолютно прозрачной политике по всем статьям расходов фонда, направленным на медпомощь, полная подотчетность перед населением и потребителями медицинских услуг.

Фото : yandex.kz23 июля 2020, 14:47

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о "перезагрузке" Фонда медицинского страхования с приходом нового руководства, передает zakon.kz.

По словам министра, будет сделано следующее.

Первое – абсолютно прозрачная политика по всем статьям расходов фонда, направленным на медпомощь, полная подотчетность перед населением и потребителями медицинских услуг, - сказал он.

Второе – повышение эффективности и качества бизнес-процессов в отношениях с поставщиками, оптимизация и пересмотр внутренних операционных и капитальных затрат.

Третье – Фонд является полноценным участником «слышащего» государства. На фоне слухов и домыслов о деятельности организации, будут улучшены настройки каналов обратной связи, проактивность станет обязательной в информационной политике.

Для оценки качества работы Фонда и обсуждения дальнейших шагов по улучшению его деятельности будут созданы экспертные площадки из числа профессионалов, экономистов, финансистов, - заключил министр.


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