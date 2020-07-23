Фонду медстрахования сделают перезагрузку
В частности, речь идет об абсолютно прозрачной политике по всем статьям расходов фонда, направленным на медпомощь, полная подотчетность перед населением и потребителями медицинских услуг.
Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о "перезагрузке" Фонда медицинского страхования с приходом нового руководства, передает zakon.kz.
По словам министра, будет сделано следующее.
Первое – абсолютно прозрачная политика по всем статьям расходов фонда, направленным на медпомощь, полная подотчетность перед населением и потребителями медицинских услуг, - сказал он.
Второе – повышение эффективности и качества бизнес-процессов в отношениях с поставщиками, оптимизация и пересмотр внутренних операционных и капитальных затрат.
Третье – Фонд является полноценным участником «слышащего» государства. На фоне слухов и домыслов о деятельности организации, будут улучшены настройки каналов обратной связи, проактивность станет обязательной в информационной политике.
Для оценки качества работы Фонда и обсуждения дальнейших шагов по улучшению его деятельности будут созданы экспертные площадки из числа профессионалов, экономистов, финансистов, - заключил министр.
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