О верящих в чипирование и вертолетные посевы вируса высказался Абаев

Можно сколько угодно ругать акиматы из-за долгих формальных процедур закупа лекарств, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев ответил на вопросы, касательно нехватки лекарств, работы волонтеров и введенного в стране карантина, передает zakon.kz.

Сегодня практически на всех уровнях государственного управления есть четкое понимание того, что масштабы угрозы были недооценены. Есть полное осознание ответственности. И, конечно, из всего этого будут сделаны необходимые выводы.

Говоря о выводах, я не имею ввиду какие-то отставки на уровне акимов или министров. Речь о другом, речь о системной перестройке государственного управления. Уже сейчас Президент внимательно изучает этот вопрос. Госаппарату нужно избавляться от несвойственных функций, передавать их в частные руки, гражданскому обществу. Госслужба должна стать более привлекательной для сильных специалистов с хорошим образованием и опытом.

Отдельные правовые аспекты работы тоже нужно менять. Например, в условиях ЧП акиматы банально потеряли время на приобретение лекарств из-за долгих формальных процедур закупа. Можно сколько угодно ругать их за это, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни. И таких примеров было достаточно, - написал Абаев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в стране велась подготовка. Велся закуп лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких, был увеличен охват тестированием, увеличены мощности отечественных фармпредприятий и многое другое. Но этого оказалось недостаточно. Скачок роста заболеваний оказался неподъемным для системы здравоохранения. С этим столкнулись почти все страны, и развитые, и развивающиеся.

Просто представьте, что из года в год, из месяца в месяц мощности медицины ориентированы примерно на одинаковое число людей, если рост и происходит, то постепенный. И вдруг в течение нескольких месяцев число обращающихся за помощью растет кратно, не в 2 и не в 3 раза, а в десятки раз. Выстоять очень сложно.

Проблемы были и со статистикой. Здесь главная причина – это формализм, который стал частью работы госаппарата. Действительно, у заболевших пневмонией ПЦР-тест на коронавирус был отрицательным. На основании этого их не заносили в статистику заболевших.

Ну или другой пример – деление на симптомных и бессимптомных. Опять же сделано это было исключительно для расчета нагрузки на систему здравоохранения, но в итоге это решение только запутало людей. В эту ситуацию пришлось вмешаться главе государства и отдать поручение объединять статистику, - пишет Абаев.

Отдельно он остановился на благотворителях:

Мы все, конечно, искренне благодарны каждому волонтеру, каждому бизнесмену и меценату, каждому неравнодушному гражданину, кто не остался в стороне. Это люди с большим сердцем. Поверьте, они делают это не для того, чтобы бросить укор в сторону властей. Этим занимаются сетевые воины, наблюдающие за происходящим у монитора.

Даурен Абаев также ответил на вопрос, как государству заставить людей сидеть дома, какие есть механизмы кроме штрафов и запугиваний.

Я не считаю страх хорошим мотиватором. Во всяком случае долго он не работает. Потому что это больше вопрос и сознательности, и дисциплины, и ответственности за окружающих, наверное, отчасти это вопрос образования и культуры.

Вопреки распространенному мнению, многие граждане на самом деле выполняют необходимые требования, многие носят маски, соблюдают дистанцию и нормы гигиены. Если бы этого не было, то масштаб заражений был бы гораздо больше. Просто все это довольно тяжело дается, но не потому, что у нас полстраны спит и видит, как бы сходить в ресторан, в клуб, попеть в караоке. Нет. Нужно как-то жить. Ходить в магазин, ходить на работу. Многие заражаются именно так. Я бы не стал вот так массово отказывать казахстанцам в сознательности.

То, что сейчас происходит – не проблема только Минздрава. Сбои дали почти все рычаги управления, в том числе и идеологические, считает Абаев.

То, что многие не соблюдают нормы и предписания, верят в такой абсурд как чипирование и вертолетные посевы вируса – это ведь вопросы общественного сознания. Выводы из замечания Президента мы сделали. Сегодня нам нужна идеология здравого смысла, идеология адекватности. Пришло время распрощаться с иллюзиями и гармонизировать реальное положение дел с нашими идеологемами. Не должно быть так, что госаппарат "через хребет" заставляет всех любить Родину, призывая к единству и сплоченности.

Искренний патриотизм наших граждан – это лучшая идеология, - подытожил Первый заместитель руководителя Администрации Президента.

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