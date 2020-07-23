В Костанайскую область поступают кислородные концентраторы

Также в ближайшее время в область ожидается поставка еще более 300 концентраторов.

Провизорные стационары Костаная пополнились кислородными концентраторами — об этом написал на своей странице в Instagram аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает zakon.kz.

Жизненно важное, необходимое сейчас медицинское оборудование было закуплено за счет спонсорских средств. В городскую и областную больницы завезли 70 кислородных концентраторов объемом 10 литров.

К слову, один концентратор рассчитан на двух человек одновременно. Новое оборудование призвано помочь пациентам с дыхательной недостаточностью, поможет облегчить их состояние. Пациенты смогут получать жизненно важный кислород.

Также в ближайшее время в область ожидается поставка еще более 300 концентраторов.

Следует отметить, что наряду с этим, государством проводится большая работа по стабилизации ситуации с КВИ. Так медицинские организации, задействованные в работе с инфекцией, обеспечиваются кислородом. Проработан вопрос с поставщиками по оснащению стационаров централизованной системой распределения кислорода в 4 больницах Костаная, Рудного и Тобыла.

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