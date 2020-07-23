Очередной захват заложника произошел в Украине

Полицейские выполнили требования злоумышленника.

В украинской Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, передает zakon.kz.

По информации канала, силовики пошли на требования злоумышленника. Ему дали машину, сейчас он едет из города. Заложника поменяли, вместо полицейского с ним едет начальник областного уголовного розыска, полковник Виталий Шиян.

В 09:05 (12:05 по Нур-Султану) у здания административного суда мужчину пытались задержать по подозрению в угоне авто. Во время задержания он схватил за руку сотрудника уголовного розыска и достал гранату, передает Liga.net.

Днем ранее в центре украинского Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами и удерживал их в течение 12 часов. При себе он имел взрывчатку и оружие. Из него он стрелял по полицейским и бросил гранату, которая не разорвалась.

По словам представителей МВД, конкретных требований он не предъявлял, а только ограничивался общими рассуждениями об анархии. К месту инцидента оперативно прибыл министр внутренних дел страны Арсен Аваков. С террористом вели переговоры.

Злоумышленник звонил родственникам заложников, а также журналистам и предъявлял им свои требования.

Позже с террористом связался президент Украины Владимир Зеленский. Разговор длился 30-40 минут, в ходе которого главе государства удалось договориться об освобождении всех заложников. В обмен террорист выдвинул требование - президент Украины должен записать видеообращение с призывом посмотреть фильм 2005 года "Земляне".

Владимир Зеленский записал видео, террорист выпустил всех заложников. Позже сотрудники СБУ задержали террориста. Лидер Украины также объяснил, почему он выполнил условие террориста. Оценку действиям президента дал ветеран КНБ РК Аманжол Уразбаев.

Российский телеведущий Владимир Соловьев позже обвинил президента Украины в том, что он "открыл врата Ада". По мнению телеведущего, теперь террористы знают, что власть можно "продавить и она выполнит выдвинутые ими требования".

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