За полгода в Шымкенте произведено строительных материалов на 34,2 млрд тенге

Доля производства строительных материалов в общем объеме промышленной продукции составила 13,2%.

В Шымкенте действуют 215 крупных, средних и малых предприятий, специализирующихся на выпуске строительных материалов, сообщает zakon.kz.

За шесть месяцев текущего года ими произведено продукции на 34,2 млрд. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс физического объема увеличился на 4,5 процента.

Доля производства строительных материалов в общем объеме промышленной продукции составила 13,2%. С целью развития отечественного производства стройматериалов в городе в 2020-2021 годах запланирована реализация 9 инвестиционных проектов. Общая стоимость проектов - 2,9 млрд. тенге. В частности, в следующем году будут запущены проекты по производству железобетонных изделий, стеклопластика, газоблоков, асфальтобетона, тротуарных плиток, полипропилена, поливинилхлорида, термоэластопласта, отделочных материалов и сухих строительных смесей.

Нужно отметить, доля строительных материалов отечественного производства на строительных объектах города Шымкента сегодня составляет 98 процентов.

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