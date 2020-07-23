Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Фанаты "Ливерпуля" вопреки карантину отпраздновали победу клуба

Полицейские не стали вмешиваться и прерывать радость земляков.

Фото : Twitter23 июля 2020, 15:53

Болельщики "Ливерпуля" проигнорировали требования полиции о необходимости соблюдения социальной дистанции и других требований карантина. Причина у них более, чем веская - их любимый клуб впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии, передает zakon.kz.

Несмотря на то, что игра 37-го тура с "Челси", как и другие матчи после возобновления сезона прошел на стадионе "Энфилд" за закрытыми дверями, болельщики собрались вокруг стадиона. По сообщениям городского совета Ливерпуля, люди приветствовали игроков, когда они проезжали на автобусе, жгли пиротехнику и бурно радовались успеху любимого клуба.

Ранее полиция Мерсисайда распространила сообщение, в котором объявила о перекрытии ведущих к стадиону улиц, введении 48-часовой режима разгона и пообещала предотвращать любые массовые мероприятия в целях борьбы с коронавирусом. Но когда люди все равно собрались, полицейские не стали вмешиваться и прерывать радость земляков.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты