Фанаты "Ливерпуля" вопреки карантину отпраздновали победу клуба

Болельщики "Ливерпуля" проигнорировали требования полиции о необходимости соблюдения социальной дистанции и других требований карантина. Причина у них более, чем веская - их любимый клуб впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии, передает zakon.kz.

Несмотря на то, что игра 37-го тура с "Челси", как и другие матчи после возобновления сезона прошел на стадионе "Энфилд" за закрытыми дверями, болельщики собрались вокруг стадиона. По сообщениям городского совета Ливерпуля, люди приветствовали игроков, когда они проезжали на автобусе, жгли пиротехнику и бурно радовались успеху любимого клуба.

Congratulations to #LFC - #PremierLeague champions. A reminder if you are celebrating the win tonight, please keep #SocialDistancing in mind and avoid crowds. #staysafe #LFCchampions #LIVCHE @LFC pic.twitter.com/R0HSJ4m6po

Ранее полиция Мерсисайда распространила сообщение, в котором объявила о перекрытии ведущих к стадиону улиц, введении 48-часовой режима разгона и пообещала предотвращать любые массовые мероприятия в целях борьбы с коронавирусом. Но когда люди все равно собрались, полицейские не стали вмешиваться и прерывать радость земляков.

BREAKING | A Dispersal Zone is now in place outside #Anfield Stadium following increased numbers of people gathering near to the ground tonight. Please don't put yourselves and others at risk, the best view of the trophy presentation will be on the TV. pic.twitter.com/oj8SyF72Yk