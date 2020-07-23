Когда в Казахстане закончится эпидемия коронавируса

Точного ответа на этот вопрос нет, мир впервые столкнулся с пандемией, но есть различные сценарии развития ситуации.

Заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения Бауржан Жусупов рассказал корреспонденту inbusiness.kz, когда в Казахстане может закончиться эпидемия коронавируса, передает zakon.kz.

Сейчас мы находимся на пике волны, за счет карантина число госпитализаций стабилизировалось. Насколько мы справимся с ситуацией, будет зависеть от продолжительности и строгости ограничительных мер, а также соблюдения мер профилактики каждым из нас. Мы не надеемся, что сможем элиминировать вирус. Сейчас стоит задача по снижению новых случаев, чтобы организации здравоохранения могли оказывать своевременную помощь, – считает специалист.

По его мнению, следующий этап развития эпидемии может произойти этой осенью, даже если часть ограничительных мер, таких, как обязательное ношение масок, удаленная работа, онлайн-обучение, останется. Произойдет увеличение количества случаев заражения.

В первую очередь из-за того, что мы больше времени будем проводить в закрытых помещениях, а это достаточно хорошая среда для сохранения вируса. Кроме того, что есть научные свидетельства, что вирус может распространяться аэрозольным путем, то есть через воздух, то есть не обязательно только при кашле или чихании. Хотя ВОЗ официально не подтвердила наличие этого пути, но признала, что пристально изучает этот вопрос, – рассказал Бауыржан Жусупов.

Остановить эпидемию, по его мнению. можно за счет формирования коллективного иммунитета. Этого можно добиться с помощью вакцинации и обретения естественного иммунитет.

Если говорить о вакцинации, то информация об эффективности станет ясной ближе к зиме: некоторые вакцины-кандидаты к этому времени завершат третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины не будет 100-процентной. Скорее всего, она будет близка к 70%.

Есть еще другой важный аспект – будут ли вакцины произведены в достаточном количестве, чтобы провести масштабную иммунизацию населения. При самом оптимистичном сценарии вакцина или несколько вакцин станут общедоступными ближе к лету, то есть через год.

Второй вариант – это формирование коллективного иммунитета естественным путем. И здесь очень важна оценка, сколько людей уже переболели или переболеют.

В крайние дни два известных человека, которые не являются специалистами в эпидемиологии, заявили, что переболело около 10% населения, то есть примерно два миллиона человек. По моим оценкам, реальное число меньше миллиона. Почему это важно? Чтобы остановить эпидемию, нужно, чтобы иммунитет имели 60-70% людей. Если в Казахстане переболело 5%, то к формированию коллективного иммунитета мы идем достаточно медленно, и вряд ли на него стоит полагаться. Если это число близко к 10%, то, как бы это парадоксально ни звучало, ситуация лучше, потому что тогда коллективный иммунитет формируется быстрее. И в осень мы можем вступить с серьезной прослойкой иммунизированного населения. Но дальше возникает проблема длительности иммунитета. Она актуальна и для вакцины, - сказал специалист.

Антитела держатся лишь определенное количество времени, ученые говорят о сроке до полугода. Конечно, существуют и другие механизмы иммунитета, например, так называемый клеточный иммунитет, который даже при отсутствии антител позволит не заразиться либо справиться с заболеванием легче. Это дает нам надежду. Но в целом говорить о том, что существует долгосрочный иммунитет, к сожалению, не приходится.

При самом благоприятном сценарии эпидемия в нашей стране завершится зимой. Если же коллективный иммунитет будет формироваться не так быстро, то, конечно, сам потенциал распространения эпидемии останется очень высоким, и единственное, что нам останется делать, – это вводить карантины или локдауны по мере роста заболеваемости. И вводить эти ограничения последовательно: сначала на три-четыре недели, затем при ухудшении эпидемиологической ситуации еще на три-четыре недели и так далее. В принципе, этот сценарий активно рассматривается, и не только Казахстаном. Многие другие страны также его примеряют, потому что любое снижение ограничений рано или поздно приведет к росту инфекции. Здесь мы не являемся уникальными. В целом, отвечая на вопрос, когда закончится эпидемия, это, скорее всего, может произойти через год. Причем справиться с ней можно лишь сообща, то есть с другими странами, - напомнил Жусупов.

Любая страна, по его мнению, в одиночку не сможет решить эту проблему.

Как уберечь себя от этой напасти? Универсальное правило – это профилактика заражения путем социального дистанцирования, ношения масок, соблюдения личной гигиены.

Маски нужны не только для того, чтобы защитить окружающих, но и для того, чтобы то количество вируса, которое вы потенциально можете получить, было невысоким и иммунная система сумела подавить его. Также общеизвестно, что чем лучше состояние здоровья, тем легче человек переносит заболевание. Исходя из этого, нужно стараться укреплять свое здоровье. Чтобы пройти эту ситуацию достаточно гладко, мы должны позаботиться о тех, кто находится в зоне риска. Это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Если в семье есть такой человек, соответственно, все члены семьи должны придерживаться строгих мер профилактики, потому что молодой человек перенесет новую коронавирусную инфекцию как обычную простуду, а для его старшего товарища, знакомого или родственника встреча с ней может окончиться трагически, - заключил Жусупов.

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