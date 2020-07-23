Въезд в Тургеньское и Иссыкское ущелья запрещен

с 23 июля до окончания локдауна на территорию Иле-Алатауского нацпарка можно будет попасть только пешком.

В Алматинской области с 23 июля закрыли въезд в Тургеньское и Иссыкское ущелья, передает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал главный санврач Енбекшиказахского района области.

Постановлением определено, что с 23 июля до окончания локдауна, 2 августа, на территорию Иле-Алатауского нацпарка можно будет попасть только пешком. Заезжать в нацпарк можно только тем, кто живет на его территории, а также задействованным в различных видах работ.

Посетителям Нацпарка запрещено приносить с собой продукты, устраивать пикники и разводить костры.

Также в Тургеньском и Иссыкском ущельях будет ограничено проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением групп в количестве не более трех человек.

С 23 июля туробъекты, расположенные на территории нацпарка, должны прекратить прием заявок на бронирование мест отдыха. Тем, кто уже находится там, разрешается остаться с соблюдением всех саннорм.

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