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Украинец с гранатой и полицейским направился в сторону Киева

Автоугонщику предоставили служебный автомобиль полиции.

Фото : Liga.net23 июля 2020, 16:26

В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, угрожал правоохранителям гранатой. На данный момент он с заложником, полковником полиции, направляется в сторону Киева. Об этом сообщает РБК-Украина, передает zakon.kz.

Возле здания административного суда Полтавы около 9 утра 23 июля правоохранители пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Во время задержания он достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. При этом, как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, мужчина держал за руку сотрудника полиции.

После переговоров он обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна.

Автоугонщику предоставили служебный автомобиль полиции. На данный момент он, вместе с заложником, направляется в сторону Киева. Введена спецоперация "Гром".

Как сообщают местные СМИ, мужчина движется в направлении Киева на автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"). Сейчас автомобиле едет в Решетиловском районе.


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