В Нур-Султане и семи областях объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 75-100 %

24 июля в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области сохраняются ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с, на юге чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем 24 июля ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15 м/с.



Днем в Карагандинской области ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Днем на юге сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается гроза, шквал, ветер юго-зпаданый, западный, днем 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.



Днем 24, сутки 25 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Сутки 24-25 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. 24 июля ветер восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. 25 июля ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 24, ночью 25 июля ожидается гроза, шквал. Днем 24, сутки 25 июля ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром в Кызылординской области местами ожидается гроза. Местами шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Днем сохраняются на юге сильная жара 40 градусов, на большей части чрезвычайная пожароопасность.



В Костанайской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем порывы 18 м/с.



В Акмолинской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Нур-Султане днем ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 75-100 %.

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