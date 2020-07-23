Глава антикорупционной службы ВКО проверил работу сервисного акимата Аягоза

Работа осуществляется в формате "оpen space" и фронт-офиса.

23 июля глава Антикоррупционной службы по Восточному Казахстану Ерлан Жалмағамбет с рабочим визитом посетил Аягозский район, сообщает zakon.kz.

Также присуствовали руководитель проектного офиса "Шығыс Адалдық Алаңы" М.Бахыт, депутаты областного маслихата, СМИ и общественники области.

В ходе визита была устроена презентация сервисного районного акимата "ASHYQ AKIMDIK", вновь открывшего свои двери после проведенной модернизации. Данный проект осущестляется рамках поручения Главы государства по реализации "Слышащего государства", где на первый план выходит транспарентность, подотчетность и построение общественного диалога.

Работа сервисного акимата осуществляется в формате "оpen space" и фронт-офиса, тем самым обеспечивая открытость, прозрачность и доступность государственного органа для граждан. Концепция проекта направлена на организацию удобного обращения населения к органам исполнительной власти области по принципу "одного окна", позволяет гражданам получить правовую помощь и консультации по необходимым вопросам путем открытого и безбарьерного обслуживания, способствует повышению качества и доступности предоставления необходимой информации. При этом, в сервисном акимате созданы все необходимые комфортные условия для посетителей, включая удобства для лиц с ограниченными возможностями.

В этот же день проведено селекторное совещание с участием акима Аягозского района Д. Оразаевым, его заместителей, руководителя аппарата, руководителей самостоятельных отделов, а также 23 акимов сельских округов района, подключенных в режиме ZOOM.

В ходе совещания глава антикоррупционной службы региона акцентировал внимание участников заседания на персональной ответственности первых руководителей, мер за непринятие по противодействию коррупции, качественной реализации программы дорожной карты занятости, адресной социальной помощи в районе и новых законодательных новеллах антикоррупционного ведомства. Также рассмотрел представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона, ознакомился и обсудил качество проводимых мероприятий в рамках проекта "Шығыс-адалдық алаңы" и провел личный прием граждан.

В ходе визита Жалмағамбет специально посетил и ознакомился с деятельностью районного детского интерната по оказанию специальных социальных услуг г.Аягоз.

С учетом рекомендаций членов республиканской комиссии, а также экспертов в области реабилитации детей-инвалидов, психологов, общественности разработан и реализуется специальный план мероприятий по развитию Аягозского центра, специнтернат ждет двойное финансирование. В этом году после многочисленных проверок, сумма финансирование из областного бюджета увеличена до 463 млн тенге.

Отныне, деятельность данного центра будет находиться под пристальным вниманием общественников, проектного офиса "Шығыс Адалдық Алаңы" и антикоррупционной службы области в целях недопущения нарушения прав детей и других нарушений законности, - отметил Е. Жалмағамбет.

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