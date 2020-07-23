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Волонтеры передали врачам защитные костюмы, медицинские маски и воду

Волонтерство в группе фонда "Самрук-Қазына" осуществляется по четырем основным направлениям.

Фото : "Самрук-Қазына"23 июля 2020, 16:41

Защитные маски, костюмы и питьевую воду передали волонтеры группы компаний "Самрук-Қазына" врачам городской поликлиники №8 и Центральной дорожной больницы Нур-Султана, а также Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау, сообщает zakon.kz.

Таким образом, активисты поддержали акцию "Низкий поклон врачам".

Медики борются уже пятый месяц за жизни тех, кто заразился коронавирусом. В эти дни они испытывают колоссальную нагрузку как физически, так и морально. Приняв участие в акции, мы хотели сделать приятное врачам и поддержать их в этой напряженной ситуации, - отметила HR-специалист Центра социального взаимодействия и коммуникаций Айгуль Смаилова.

Напомним, 15 июля в Казахстане стартовала акция "Низкий поклон врачам", целью которой является оказание моральной поддержки медицинским работникам от имени молодежи.

Отметим, что Лига волонтеров группы компаний SK Volunteer создана в Год волонтера и объединяет всех неравнодушных работников группы компаний "Самрук-Қазына" и граждан страны. Стать волонтером может любой гражданин РК, подав заявку на сайте.

Волонтерство в группе фонда осуществляется по четырем основным направлениям: Qamqor предполагает заботу о всех, кому нужна помощь, Umit – общественное волонтерство, Asylmura – содействие в сохранении истории Казахстана, Taza Kazakhstan – вклад в сохранение природы.


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