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В Уланском районе ВКО приняты меры для локализации заражения бешенством КРС

На сегодняшний день ситуация находится под контролем.

Фото : inform.kz23 июля 2020, 16:48

В Багратионовском сельском округе Уланского района ВКО подтвердились случаи бешенства у животных, сообщает zakon.kz.

Местной администрацией приняты все меры для локализации и ликвидации очага распространения, а также для вакцинации скота.

Напомним, 30 мая 2020 года в местном хозяйстве, на участке "Синяя гора", пала корова. У погибающего животного наблюдались все признаки бешенства.

Позже диагноз был подтвержден в областной ветеринарной лаборатории.

Труп животного уничтожен методом сжигания с соблюдением ветеринарно-санитарных правил.

Чтобы локализовать очаг возникновения опасного заболевания, в районе были предприняты все меры, в том числе определены границы угрожаемой зоны и разработан план мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага, также проведена вакцинация всего поголовья в очаге и в возможных зонах заражения.

Однако во время ограничительных мероприятий пало 10 голов крупного рогатого скота, у трех животных также лабораторно подтвердилось бешенство.

Пробы, взятые у остальных семи животных, еще находятся в работе. Однако по предварительным данным лаборатории все пробы показали "отрицательный" результат.

По данным руководителя управления ветеринарии ВКО Рамиля Сагандыкова, на сегодняшний день ситуация находится под контролем ветеринарной службы Уланского района, больных и подозрительных животных нет.


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