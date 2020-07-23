Сколько сел Костанайской области получат доступ к чистой воде в текущем году

В 2020 году на 37 проектов сельского водоснабжения предусмотрено 9,9 млрд тенге.

Одним из основных этапов индустриально-инновационного развития Республики Казахстан является обеспечение качественной питьевой водой жителей сельских населенных пунктов. Ведь от этого напрямую зависит уровень и качество жизни проживающих там казахстанцев. О том, как обстоят дела в данной сфере Костанайской области, что делается ее руководством для решения текущих проблем с водоснабжением и какие именно села уже до конца 2020 года будут обеспечены чистой водой, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата области Даурен Аскаров.

- Насколько актуальны для Костанайской области вопросы обеспечения чистой питьевой водой сельских населенных пунктов?

- Вопросы обеспечения чистой питьевой водой сел являются актуальными для Костанайской области. На сегодняшний день по области насчитывается 520 сел, из которых с централизованным водоснабжением 174 села или 33,5%. По сельскому населению обеспечены централизованным водоснабжением 61,7%, то есть 219 тысяч человек из 354,8 тысяч. Еще 346 сел или 66,5%, пользуются водой из децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, скважины) и привозной водой. В данных населенных пунктах проживает 136 тысяч человек или 38,3% сельского населения.

При этом из необеспеченных централизованным водоснабжением 346 сел, 47% – это малочисленные села с населением до 200 человек. Если говорить более детально, то всего насчитывается 163 села с общим населением 16,8 тысяч человек. Из них до 100 чел. – 85 сел, от 100 до 200 чел. – 78 сел.

Для обеспечения малочисленных сел качественной питьевой водой там, где отсутствуют источники воды пригодные для питья, в текущем году планируется организовать подвоз питьевой воды. Для этих целей в 2020 году из областного бюджета выделены средства в сумме 375,7 млн тенге для приобретения 14 единиц автоцистерн. По одной единице в Алтынсаринский, Аулиекольский, Джангельдинский, Карабалыкский, Федоровский и район Б.Майлина, и по две единицы в Карасуский, Мендыкаринский Сарыкольский и Узункольский районы.

- Сколько всего денег было выделено в 2019 и 2020 годах на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в регионе?

- В 2019 году на строительство и реконструкцию 22 проектов сельского водоснабжения направлено из бюджета 8,1 млрд тенге. Введено в эксплуатацию восемь проектов, в рамках которых впервые подключены к централизованной системе водоснабжения четыре села с населением 5,3 тысячи человек. Это село Новоильиновка района Б.Майлина, село Забеловка Житикаринского района, село Восточное близ города Аркалык, село Златоуст Сарыкольского района.

Также улучшено водоснабжение для жителей шести сел с населением 21,4 тысяч человек. Это села Амангельды и Есир Амангельдинского района, село Челгаши Карасуского района, сел Денисовка и Некрасовка Денисовского района, села Торгай Джангельдинского района. В результате, в 2019 году обеспеченность сел централизованным водоснабжением по области увеличилась с 31,4% до 33,5%.

В 2020 году на 37 проектов сельского водоснабжения предусмотрено 9,9 млрд тенге с ростом на 22,2% по сравнению с 2019 годом.

Запланировано ввести в эксплуатацию 22 проекта сельского водоснабжения, что позволит впервые подключить к централизованному водоснабжению 15 сел. Таких, как село Валерьяновка района Б.Майлина, село Кабырга Амангельдинского района. Сел Красный Кордон, Сатай, Шокай, Докучаевка, Новоалексеевка в Алтынсаринском районе. Села Антоновка Денисовского района, а также сел Бурли, Рыбкино, Надеждинка, Гурьяновское в Карабалыкском районе. Села Алтын Дала Костанайского района, села Севастополь Сарыкольского района и села Пешковка Федоровского района. В общей сложности в указанных населенных пунктах проживает 11,4 тысячи человек.

Кроме того, это позволит улучшить водоснабжение для 14 сел с населением 20,2 тысяч человек. В Мендыкаринском районе это села Харьковское, Боровское и Первомайское. В Денисовском районе село Алчановка. В Джанельдинском районе – села Колкамыс, Акколь и Карасу). В Житикаринском районе – села Пригородное и Тургеновка. В Карасуском районе – село Железнодорожное, а в Сарыкольском районе – села Сорочинка, Ленинское, Кокскуль и Большие Дубравы. В результате, доступ к централизованному водоснабжению по сельскому населению увеличится с 61,7% (как это было на начало 2020 года), до 65%. По селам, соответственно с 33,5% до 36,3%.

- По каким критериям реализуются проекты по водоснабжению сел, и какие районы области в приоритете?

- Проекты по водоснабжению сел реализуются по следующим критериям:

Первое – это проекты, направленные на строительство новых систем водоснабжения.

Второе – проекты, в которых предусмотрено применение современных материалов, оборудования и технологий, отвечающих требованиям надежности, ремонтопригодности, технической и экономической эффективности в период эксплуатации.

Третье – незавершенные (переходящие) проекты водоснабжения. В целях своевременного ввода в эксплуатацию, недопущения удорожания проектов водоснабжения необходимо обеспечить обязательное финансирование незавершенных (переходящих) проектов.

Четвертое – это проекты по реконструкции и модернизации наиболее аварийных участков систем водоснабжения.

При этом с целью финансирования проектов необходимо наличие следующих документов:

1) ПСД с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы на проект;

2) подтверждения наличия утвержденных источников водоснабжения: протокола ГКЗ, разрешения на специальное водопользование по открытым источникам, технического условия на подключение к магистральным и групповым водоводам;

3) протоколы согласия населения по строительству систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах и других документов.

Стоит отметить, что по области критерий по приоритетности районов отсутствует. С целью рационального обеспечения населения качественной питьевой водой за основу берется села с наибольшим количеством населения от 1 000 человек и выше, далее от 500 человек до 1 000 человек, потом от 300 человек до 500 человек.

- Что вообще запланировано в данном направлении на текущий год, сколько денег на это выделено и какие ожидаются результаты?

- В 2020 году на 37 проектов сельского водоснабжения предусмотрено 9,9 млрд тенге с ростом на 22,2% по сравнению с 2019 годом, в рамках которых будут продолжены работы по 14 проектам, переходящим с 2019 года, а также начнутся работы по подведению сетей водоснабжения и реконструкции системы водоснабжения для 19 сел. Так запланировано подведение сетей 10 селам: село Новонеженка Аулиекольского района, село Гурьяновское Карабалыкского района, села Надеждинка и Алтын Дала Костанайского района, села Раздольное Наурзумского района, в селах Банновка, Чеховка, Успеновка, Придорожное, Кенерал Федоровского района.

Кроме того, запланирована реконструкция системы водоснабжения 9 селам: село Харьковское Мендыкаринского района, в селах Колкамыс, Акколь и Карасу Джангельдинского района, в селах Приречное и Пригородное Житикаринского района, в селах Октябрьское и Железнодорожное Карасуского района, и в селе Сорочинка Сарыкольского района.

Также впервые начнутся работы по реализации пяти проектов по строительству пунктов очистки и раздачи воды для 13 сел. Это село Кабырга Амангельдинского района, села Каламкарасу и Сарысу Джангельдинского района, села Шеминовское, Белозерка и Майколь Костанайского района, село Севастополь Сарыкольского района, в селах Кравцово, Каракопа, Цабелевка, Александрополь, Камышный Чандак, Чистый Чандак Федоровского района.

Помимо этого, в текущем году будут введены в эксплуатацию 22 проекта сельского водоснабжения, в рамках которых впервые планируется подключить к централизованному водоснабжению 13 сел. Это села Докучаевка, Шокай, Новоалексеевка, Красный Кордон, Сатай в Алтынсаринском районе. Село Антоновка в Денисовском районе, село Валерьяновка в районе Б.Майлина, села Бурли, Рыбкино, Надеждинка, Гурьяновское в Карабалыкском районе, село Алтын Дала в Костанайком раоне, село Пешковка в Федоровском районе.

Также планируется обеспечить качественной водой из пунктов очистки и раздачи воды села Кабырга и Севастополь, расположенные в Амангельдинском и Сарыкольском районах, улучшить водоснабжение для 14 сел, расположенных в Мендыкаринском, Денисовском, Джанельдинском, Житикаринском, Карасуском и Сарыкольском районах. При этом доступ к централизованному водоснабжению по сельскому населению увеличится до 65%, по селам до 36,3%.

Подготовил Владимир Демидов

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