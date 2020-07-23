Какой будет погода в августе

На большей территории Казахстана среднемесячная температура в августе будет ниже июльских на 2 – 2,5 градуса.

Казгидромет опубликовал консультативный прогноз: температура воздуха и количество осадков в августе будут в пределах нормы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева, сообщает корреспондент zakon.kz.

На большей территории Казахстана среднемесячная температура в августе будет ниже июльских на 2 – 2,5 градуса. А в южных областях на 1 градус. На севере Казахстана среднемесячная температура воздуха составляет 16-20 градусов и повышается к югу до 27-29 градусов. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от 24 градусов на высоте 450 м над уровнем моря, до 7,5 градусов на высоте 3 км, - сообщила она.

Согласно консультационному прогнозу погода в конце лета ожидается в пределах климатической нормы. Средняя за месяц температура воздуха в августе ожидается около нормы на всей территории Казахстана. В северной половине республики норма составляет 17-22 градуса. 15-16 градусов норма для горных и предгорных территорий. 23-27 норма для запада и юга страны.

Несмотря на то, что температура ожидается в пределах нормы, при этом будет происходить частая смена воздушных масс. Когда жарко и без осадков погода будет сменяться прохладными днями, что будет связано с проникновением прохладных воздушных масс со Скандинавии и выхода южных циклонов со Средиземного моря и Ирана, - добавила эксперт.

Она также сообщила, что количество осадков в августе будет в пределах нормы на территории большей части страны. Норма на юге 2-9 мм, на западе и центре страны 14-24 мм.

Больше нормы (осадков будет – от авт.) в СКО, при норме за месяц 40-53 мм. В Костанайской области 17-55 мм, в Акмолинской 20-41 мм, в северной части Павлодарской области 23-40 мм, Карагандинской 11-17 мм, в северной части Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – 17 – 27 мм. А также в горных и предгорных районах Алматинской области – 18-90 мм, - рассказала Алимбаева.

Также, по ее словам, средняя за месяц температура воздуха в Нур-Султане ожидается в пределах климатической нормы – 19 градусов. Количество осадков ожидается больше нормы, при норме за месяц - 29 мм. В Алматы ожидается средняя температура до 23 градусов, что также около нормы. Количество осадков превысит норму, при норме 30 мм.

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