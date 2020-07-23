США - Китай: противостояние продолжается

Данный инцидент не только вывел китайско-американские противоречия на новый уровень, но и наглядно продемонстрировал намерение США стремительно расширять арсенал санкций против Китая.

Решение Вашингтона потребовать от Пекина закрыть дипломатическую миссию в Хьюстоне в течение 72 часов вновь обострило напряжение между двумя державами. Обвинения сотрудников генерального консульства КНР в воровстве интеллектуальной собственности и краже личных данных американцев было воспринято руководством Китая как «политическая провокация». Ситацию, сложившуюся между этими странами, zakon.kz прокомментировала эксперт ИМЭП при Фонже Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик.

Она отметила, что данный инцидент не только вывел китайско-американские противоречия на новый уровень, но и наглядно продемонстрировал намерение США стремительно расширять арсенал санкций против Китая.

Так, к примеру, потребность в срочном изменении характера реализуемой политики на китайском направлении на слушаниях в Сенате подтвердил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

Нужно отметить, что Вашингтон продолжает подчеркивать, что не стремится рассматривать Пекин в качестве врага и рассчитывает на конструктивное сотрудничество в тех областях, где интересы двух стран совпадают. Однако недавние действия администрации Дональда Трампа, включая указ о санкциях против КНР за ущемление свобод Гонконга, показывают отсутствие предпосылок к улучшению обстановки, - сказала эксперт.

Она отметила, что усиление антикитайской кампании сопровождается соразмерной реакцией со стороны Пекина. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь уже заявил, что ситуация с дипмиссией в Хьюстоне приведет в «решительным контрмерам».

Речь может идти как о закрытии консульского представительства США в Ухане, так и о закрытии генерального консульства США в Чэнду. Не исключен также вариант существенного сокращения количества персонала дипломатической миссии США в Гонконге.

Тот факт, что критерием выбора наиболее приемлемого ответа со стороны Китая является степень «болезненности» решения для США показывает всю сложность складывающейся ситуации. С учетом фактической заморозки американо-китайских переговоров в рамках второй фазы торгового соглашения нормализация двухсторонних отношений между Вашингтоном и Пекином становится все более проблематичной, - резюмировала Лидия Пархомчик.

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