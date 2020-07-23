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Казгидромет разрабатывает приложение для фермеров

Разработать приложение поручил министр экологии.

Фото : Pixabay23 июля 2020, 17:50

Осенью в Казахстане появится новое приложение для получения актуальной гидрометеорологической информации. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева, сообщает корреспондент zakon.kz.

Казгидромет по поручению министра экологии приступил к разработке приложения для фермеров, которое будет доступно со всех мобильных устройств. Осенью приложение будет в общем доступе. Оно значительно упростит получение актуальной гидрометеорологической информации и надеемся ,что фермеры будут пользоваться этим сервисом, - сообщила она.

К слову, по прогнозам организации погода в Акмолинской области благоволит фермерам. Так до конца июля здесь будет сохраняться дождливая погода. В августе ожидается осадков больше нормы, при норме 20-41 мм.

На поздние посевы обильные дожди будут благоприятны. Для налива зерна. В данный момент отмечается щуплость зерна, - пояснила она


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