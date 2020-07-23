Корова отправила на тот свет пассажира авто и скончалась
Все произошло в Алматинской области.
Фото : pixabay.com23 июля 2020, 17:53
Страшное ДТП с участием коровы и автомобиля произошло недалеко от Капчагая. Есть жертвы, передает zakon.kz.
Полицейские выяснили, что 21 июля в 22:27 часов автомашина марки Маzda-626, следуя по автодороге “Алматы – Оскемен” в южном направлении, в пяти километрах от города Капчагай, допустил наезд на животное. В результате наезда пострадали водитель и его пассажир.
Оба с тяжелыми ранениями были госпитализированы в больницу Капчагая. Однако, травмы, полученные пассажиром, оказались смертельными – утром он скончался в реанимации. Крупно-рогатый скот также не уцелел. Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 части 3 УК РК, назначены судебно-медицинские экспертизы. Все причины и обстоятельства ДТП доподлинно будут установлены в ходе досудебного расследования, - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.
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