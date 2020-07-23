Фейковую информацию о надвигающейся 3 волне КВИ рассылали в Whatsapp

Данная информация не соответствует действительности.

В Whatsapp рассылали фейковые аудиозаписи о якобы надвигающейся 3 волны, связанной с заболеванием легких у детей, передает zakon.kz.

В Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

Кроме того, информация по данному случаю была передана Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области в органы внутренних дел, для выяснения личности распространителя.

Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Также, напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации, лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации", - сообщили в ведомстве.

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