В Шымкенте изменили график работы ЦОНов
Главный санврач Шымкента изменил пункт своего постановления.
Фото : "Хабар 24"23 июля 2020, 18:16
В Шымкенте изменили график работы ЦОНов. В будние дни туда можно попасть теперь с 9 до 14 часов строго по записи, передает zakon.kz.
Главный санврач Шымкента Абдиманап Тулебаев изменил пункт своего постановления, касающийся работы ЦОНов.
Подпункт изменить и изложить в следующей редакции: организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграм-бот EgovKZBOT 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9 часов до 14:00, работу колл-центров и АО "Казпочта" с 9 до 17 часов, а в выходные и праздничные дни запретить, - говорится в постановлении.
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