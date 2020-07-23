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В Шымкенте изменили график работы ЦОНов

Главный санврач Шымкента изменил пункт своего постановления.

Фото : "Хабар 24"23 июля 2020, 18:16

В Шымкенте изменили график работы ЦОНов. В будние дни туда можно попасть теперь с 9 до 14 часов строго по записи, передает zakon.kz.

Главный санврач Шымкента Абдиманап Тулебаев изменил пункт своего постановления, касающийся работы ЦОНов.

Подпункт изменить и изложить в следующей редакции: организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграм-бот EgovKZBOT 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9 часов до 14:00, работу колл-центров и АО "Казпочта" с 9 до 17 часов, а в выходные и праздничные дни запретить, - говорится в постановлении.


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