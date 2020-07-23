Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Браконьеров задержали за охоту на джейрана в Мангистауской области

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной полиции.

Фото : facebook.com/s.dildakhmet23 июля 2020, 18:27

В Мангистауской области задержаны браконьеры за незаконную охоту на джейрана, сообщает zakon.kz.

23 июля 2020 года в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий государственными инспекторами Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО "Охотзоопром" и участковым района на территории Каракиянского района Мангистауской области были задержаны браконьеры на автомобиле марки Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser.

Как пишет в своем Facebook пресс-секретарь в комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет, при осмотре автомобиля были обнаружены четыре туши джейрана и два ружья без серии и номера. Нарушителями оказались жители Мангистауской области.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной полиции.

Все собранные материалы переданы в полицию для возбуждения дела.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты