Браконьеров задержали за охоту на джейрана в Мангистауской области

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной полиции.

В Мангистауской области задержаны браконьеры за незаконную охоту на джейрана, сообщает zakon.kz.

23 июля 2020 года в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий государственными инспекторами Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО "Охотзоопром" и участковым района на территории Каракиянского района Мангистауской области были задержаны браконьеры на автомобиле марки Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser.

Как пишет в своем Facebook пресс-секретарь в комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет, при осмотре автомобиля были обнаружены четыре туши джейрана и два ружья без серии и номера. Нарушителями оказались жители Мангистауской области.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной полиции.

Все собранные материалы переданы в полицию для возбуждения дела.

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