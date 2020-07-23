Комитет по защите прав потребителей снова подал иск на Bek Air

В качестве третьего лица участвовал представитель агента по продаже билетов "Авиата".

В Алматы состоялось судебное заседание по второму иску Комитета по защите прав потребителей к Bek Air, передает zakon.kz.

Сегодня, 23 июля, прошло первое судебное заседание по второму иску Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании Bek Air.

Исковые требования аналогичны первому иску. Речь идет о возмещении денег пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы.

В качестве третьего лица участвовал представитель агента по продаже билетов "Авиата". Кроме того, в судебных заседаниях будут принимать участие прокурор и представитель "Авиационной администрации Казахстана".

Комитет представляет интересы 151 гражданина, купившие 301 билет. Сумма иска составляет 10,5 млн. тенге. В связи с тем, что заявления в Комитет поступают ежедневно, сумма будет увеличиваться.

Отмечается, что Bek Air подал апелляционную жалобу на решение Турксибского райсуда Алматы, в котором суд удовлетворил исковые требования о возмещении денег пассажирам.

31 января этого года Комитет по защите прав потребителей подал иск на Bek Air. В Комитете заявили, что к ним обратились пассажиры, которым компания не вернула деньги за билеты.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султана потерпел крушение. Погибли 12 человек.

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