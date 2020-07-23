Почему певца Кентала оштрафовали за полицейскую форму, объяснили в суде

Эти некорректные высказывания Кенжебулатова умаляют честь и достоинство сотрудников МВД, говорится в сообщении.

В Административном суде Алматы объяснили, почему певца Кентала признали виновным в незаконном ношении полицейской формы. Оказалось, что он умалил честь и достоинство сотрудников МВД, передает zakon.kz.

Накануне, 22 июля, певца и актера Талгата Кенжебулатова, выступающего под псевдонимом Кентал, оштрафовали на 5 МРП (13 890 тенге - ред.) за незаконное ношение полицейской формы в ролике, который был опубликован в соцсетях.

В том ролике певец сказал:

Привет всем, друзья, у кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого проблемы в работе, проблемы в семье, кого-то грызет кредит. Не переживайте. Мы все равно все умрем.

И вот сегодня, 23 июля, в суде прокомментировали решение. В сообщении отмечается, что дело о незаконном ношении формы поступило 13 июля. Этот самый ролик был размещен на личных страницах Кентала 16 сентября 2016 года.

23 июня 2020 года Кентал загрузил видео в Instagram, затем удалил. Но было уже поздно, его перепостили другие пользователи.

Эти некорректные высказывания Кенжебулатова, представляющегося в ролике сотрудником полиции, в условиях распространения опасного вируса в стране и увеличением смертности среди населения, умаляют честь и достоинство сотрудников МВД, подрывают авторитет госоргана в глазах общества, - говорится в сообщении.

Именно поэтому его оштрафовали на 5 МРП. Постановление еще не вступило в законную силу.

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