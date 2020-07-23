В Актобе задержали насильника малолетней девочки

Его вина доказана, насильник водворен в ИВС УП.

22 июля в Актобе неизвестный совершил изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сообщает zakon.kz.

Как передает ИА "NewTimes.kz", по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель.

Его вина доказана, насильник водворен в ИВС УП города Актобе.

Проводится досудебное расследование по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего" УК РК.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выявлен еще один факт совершенного преступления вышеуказанным лицом в июле этого года, предусмотренного статьей УК РК "Изнасилование", — дополнили в полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!